Bayern-Profi : Kimmich durch frühere Ablehnung in Stuttgart motiviert

Kimmich durch frühere Ablehnung in Stuttgart motiviert

Berlin Bayern-Akteur Joshua Kimmich macht die beim VfB Stuttgart zu Beginn seiner Profi-Karriere ablehnende Haltung ihm gegenüber für seinen heutigen Ehrgeiz verantwortlich.

„Überall bekam ich zu hören: "Du bist zu klein, du bist zu schmächtig." Aber für meinen Körperbau kann ich nicht viel“, sagte der 42-malige Nationalspieler dem am Donnerstag erscheinenden Magazin „11Freunde“. „Viel von meinem Antrieb und meiner Motivation rührt aus dieser Zeit.“ Kimmich wechselte 2013 mit 18 Jahren zu RB Leipzig und zog zwei Jahre später zum FC Bayern München weiter.

Bei seinen Stationen in Stuttgart und in Leipzig hatte der damalige Verteidiger zudem mit einer schmerzhaften Schambeinentzündung zu kämpfen, die sich zwischen drei und vier Jahren hinzog. Im Laufe seiner 114 Bundesligaspiele für den deutschen Rekordmeister sowie den Einsätzen für die Auswahlmannschaft wuchs Kimmich in eine Führungsrolle hinein.