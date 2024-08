Fußball-Bundesliga Kiel verliert „historische“ Heimpremiere gegen Wolfsburg 0:2

Das ließ der Nordclub zunächst nicht zu und startete schwungvoll in die Partie. Shuto Machino (12.) erhielt die erste gute Möglichkeit, als er frei am Strafraumrand in gute Schussposition kam, aber den Ball nicht richtig traf. Wolfsburg fehlten zu dem Zeitpunkt die Ideen, lange Bälle verfehlten oft ihr Ziel.