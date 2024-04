Trainersuche „Kicker“: Nagelsmann unter den Topkandidaten beim FC Bayern

Medien zufolge zählen neben Nagelsmann angeblich noch Ralf Rangnick (65), Nationaltrainer Österreichs, oder Roberto De Zerbi (44) von Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League zu den Trainerkandidaten ab Sommer. Diese drei Namen nannte auch die englische Zeitung „Times“ am Dienstag. Weltstar Zinedine Zidane (51) soll dem „Kicker“ zufolge „generell kein großes Thema“ an der Säbener Straße sein. Zidane spricht kein Deutsch, was angeblich als Hindernis angesehen wird.