Bundesliga : „Kicker“: Hoffenheim vor vorzeitiger Trennung von Hoeneß

Zuzenhausen Bei der TSG 1899 Hoffenheim steht nach einem Bericht des „Kicker“ die Trennung von Trainer Sebastian Hoeneß bevor.

Nach Adi Hütter in Mönchengladbach, Markus Weinzierl in Augsburg und Florian Kohfeldt in Wolfsburg wäre es bereits die vierte vorzeitige Ablösung eines Chefcoaches nach dem Saisonende in der Bundesliga. Hoeneß war im Sommer 2020 vom FC Bayern München in den Kraichgau gewechselt.