Bundesliga : „Kicker“: Boateng muss FC Bayern definitiv verlassen

München In Sachen Jérôme Boateng soll die erwartete Entscheidung nun fix sein. Nach zehn Jahren ist laut „Kicker“ im Sommer Schluss für den Innenverteidiger. Gegen Paris ist er eine Startelfoption.

Boatengs Berater sei diese Entscheidung bereits mitgeteilt worden. Zuletzt wurde immer wieder spekuliert und berichtet, dass die gemeinsame Zeit von Boateng und dem deutschen Fußball-Rekordmeister in diesem Sommer ende. Nach seiner Gelb-Sperre beim Bundesliga-Gipfel in Leipzig ist er im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Paris Saint-Germain eine Startelfoption.