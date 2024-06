Bundesliga „Kicker“: Bayern will nur Dier für Innenverteidigung halten

Nach einer verpatzten Saison will der Rekordmeister seinen Kader an einigen Stellen signifikant verändern - die Abwehr gehört offensichtlich dazu. In der Innenverteidigung konnte im abgelaufenen Jahr lediglich Dier (30) überzeugen, der eigentlich als Ergänzungsspieler im Winter von Tottenham Hotspur ausgeliehen worden war. Dann aber überzeugte der Routinier und bekam viele Einsätze, sodass sich sein Vertrag um ein Jahr bis Ende Juni 2025 verlängerte. Dier habe sich als Mannschafts- und Führungsspieler etabliert und beziehe im Vergleich zu anderen Stars ein eher geringeres Gehalt, hieß es.