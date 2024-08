Fußball-Bundesliga Khedira über kurzfristigen Gosens-Abgang: „Eine Katastrophe“

Der kurzfristige Abgang von Fußball-Nationalspieler Robin Gosens direkt am Spieltag hat beim 1. FC Union Berlin für viel Missstimmung gesorgt. „Da muss ich ehrlich sagen: Es ist eine Katastrophe“, sagte Kapitän Rani Khedira bei DAZN mit Blick auf die erst kurz vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (1:0) gefallene Wechsel-Entscheidung am letzten Tag des Transferfensters in Deutschland. Gosens wird zur AC Florenz in die italienische Serie A verliehen.