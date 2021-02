Transfers : Khedira als Symbol der Berliner Begehrlichkeiten

Berlin Hertha BSC landet den Transfercoup und holt Sami Khedira von Juventus Turin. Mit dem Namen des Ex-Weltmeisters sind in Berlin große Hoffnungen verbunden. Im Abstiegskampf steckte der 33-Jährige in seiner erfolgreichen Karriere allerdings noch nicht.

Mit der spektakulären Rückholaktion des Ex-Weltmeisters setzt der Krisenclub im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nun doch auf einen richtig prominenten Namen. Real, Juve, Hertha - diese Reihenfolge von Khediras Arbeitgebern klingt für die Bosse in Berlin genau nach den großen eigenen Ansprüchen. Doch auf den 33 Jahre alten Khedira wartet erstmals in seiner langen Karriere der knallharte Abstiegskampf.

Ungewöhnlich lange hatte die Bestätigung des Top-Transfers des Winters gedauert. Khedira war schließlich schon am Sonntag für medizinische Checks in Berlin gewesen. Wenige Minuten nach dem Ende der Wechselfrist wies die Hertha dann mit einem Kreuzworträtsel auf den Transfer hin. Die Lösung war einfach: KHEDIRA.

„Mit Sami Khedira bekommen wir einen Topspieler, der in den vergangenen Jahren bei europäischen Spitzenclubs unter Vertrag stand und uns mit seiner Erfahrung aus seinen Spielen in der Champions League, Serie A, LaLiga und auch mit der Nationalmannschaft bei Welt- und Europameisterschaften sofort weiterhelfen wird“, sagte Sportdirektor Arne Friedrich, der bei der WM 2010 gemeinsam mit dem Neuzugang in der Nationalelf spielte.

Für den zuletzt gesundheitlich arg gebeutelten Rio-Champion ist es eine Rückkehr nach mehr als zehn Jahren nach Deutschland. Die Glanzlichter seiner Karriere setzte er mit dem Königsklassen-Sieg mit Real 2014, wenige Monate vor dem WM-Triumph mit Deutschland in Brasilien. Nationale Titel holte er in drei Ländern mit dem VfB Stuttgart 2007, Real 2012 und Juve seit 2016 fünf Mal in Serie. Doch die persönlichen Glanzzeiten sind eine Weile her. Seit dem WM-Debakel mit der DFB-Elf in Russland 2018 und der Ausmusterung von Bundestrainer Joachim Löw ging es für Khedira sportlich bergab.