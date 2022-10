FC Schalke 04 : Keine Torgefahr und viele Mängel: Reis vor schweren Wochen

Gelsenkirchen Die Schalker Talfahrt geht auch im ersten Spiel mit Trainer Reis weiter. Nach dem 0:2 gegen Freiburg spricht der Coach auch über mögliche Transfers. Eine Choreografie sorgt für Ärger bei der Polizei.

„Wichtig ist erstmal, dass eine Entwicklung stattfindet“

Unter anderem daran und am Umschaltspiel will er in seiner ersten vollen Trainingswoche als S04-Coach arbeiten. In der Winterpause könnte S04 zudem auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden. Immer wieder wird deutlich, dass es bei sich bietenden Chancen in der Offensive an Geschwindigkeit mangelt.