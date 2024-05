FC Bayern München Keine Titel, kein Trainer, kein Supercup: FCB am Nullpunkt

Am Ende gab es für Thomas Tuchel doch noch den rot-weißen Blumenstrauß, den er eigentlich gar nicht wollte. Beim „End-of-Season“-Brunch des am Nullpunkt angekommenen FC Bayern wurden der Chefcoach und sein Trainerteam am Tag nach der auch noch verschenkten Vize-Meisterschaft beim internen Saisonausklang in einem Münchner Nobellokal verabschiedet - nach 14 turbulenten Monaten und einer ganz spät gescheiterten Trennungs-Kehrtwende.