Fußball-Bundesliga „Keine strukturellen Verletzungen“ bei Stürmerstar Kane

Fußball-Stürmerstar Harry Kane vom FC Bayern München kann aufatmen. Der Engländer hat sich im Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag „keine strukturelle Verletzung“ zugezogen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit.Kane musste beim 3:3 zwischen den Frankfurtern und den Bayern wie schon in der Vorwoche im Duell mit Bayer Leverkusen (1:1) vorzeitig vom Platz. Der England-Kapitän war von Frankfurt aus dennoch direkt auf die Insel geflogen. Der 31-Jährige war von den Ärzten der englischen Fußball-Nationalmannschaft untersucht worden, eine schwere Verletzung des Kapitäns wurde dabei ausgeschlossen. England spielt in der Nations League am Donnerstag gegen Griechenland und am Sonntag in Finnland.