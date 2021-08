Bundesliga : Keine Feier aus Respekt: Notfall überschattet Wolfsburg-Sieg

Wolfsburg Auf den großen Jubel mit den Fans verzichten die Spieler des VfL Wolfsburg nach dem 1:0 gegen Leipzig. In Gedanken sind sie bei einem Zuschauer, der wegen eines Notfalls ins Krankenhaus gebracht werden muss.

NOCH VIEL ZU TUN FÜR MARSCH: Auch Leipzigs Trainer Jesse Marsch wünschte dem Zuschauer auf der Pressekonferenz „gute Besserung“. Sportlich kann der Coach mit drei Punkten aus den ersten drei Ligapartien nicht zufrieden sein. „Besonders in der ersten Halbzeit war es nicht gut genug“, stellte Marsch fest. Nach dem Wolfsburger Treffer durch Jérôme Roussillon in der 52. Minute erhöhte seine Mannschaft zwar den Druck, viele große Torchancen erspielten sich die Sachsen aber dann auch nicht.

TOPSPIELE: Das Vertrauen in seine Mannschaft hat Marsch aber natürlich nach wie vor. „Wir waren in dem Spiel nicht total schlecht“, stellte er fest. „Wir haben eine gute Mannschaft und eine gute Gruppe. Wir müssen stark bleiben und gut arbeiten.“ Nach der Länderspielpause geht es für RB mit einem heftigen Programm weiter. Die nächsten beiden Gegner heißen FC Bayern München in der Bundesliga und Manchester City in der Champions League. „Es geht nicht schwieriger“, sagte Marsch.