10. Spieltag : „Keine Entschuldigung“: Bayers Alonso erlebt 1:5-Debakel

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt spielt gegen Bayer Leverkusen groß auf und schickt das Team des neuen Trainers Xabi Alonso mit einer deftigen Niederlage nach Hause. Für den Spanier gibt es viel zu tun.

Bayer Leverkusens Torwart Lukas Hradecky verweigerte jeden Kommentar, dafür ließ Kerem Demirbay seinem Frust freien Lauf. „Wir stecken ganz tief in der Scheiße“, kommentierte der offensive Mittelfeldspieler mit drastischen Worten die 1:5 (0:1)-Deklassierung bei Eintracht Frankfurt. „Ich habe dafür keine Erklärung, ganz ehrlich. Fakt ist, wir müssen in allen Bereichen extrem zulegen.“

Alonso: „Man hat jede Woche eine neue Chance“

„Es gibt keine Entschuldigungen. Es gibt keine Ausreden“, sagte der 40 Jahre alte Coach am Ende seiner ersten Arbeitswoche kämpferisch und desillusioniert zugleich. Sein Debüt hatte mit einem 4:0 gegen den FC Schalke 04 verheißungsvoll begonnen, doch es folgten die Dämpfer gegen den FC Porto (0:3) in der Champions League und nun in Frankfurt. „Die Situation ist schlecht, wir dürfen nicht an das Ende der Saison denken. Wir müssen weiter daran glauben, wir haben jetzt eine intensive Woche vor uns und müssen weiter arbeiten“, sagte Alonso.