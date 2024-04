Bundesliga Keine Eintagsfliege: „Xabi I.“ hebt Bayer in neue Sphären

Mit Rücksicht auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag bei West Ham United liegt nach der kurzen Meistersause die Aufmerksamkeit schon wieder voll auf dem Auftritt in London. „Wir werden alles daran setzen, am Donnerstag ins Halbfinale einzuziehen und weiterzumachen“, sagte Rolfes, dessen Team das Hinspiel 2:0 gewonnen hatte. Das Endspiel der Europa League in Dublin findet drei Tage vor dem DFB-Pokalfinale statt. „Das ist etwas ganz Besonderes, da werden wir alles für tun.“