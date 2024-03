Bundesliga Keine düsteren Zeiten in Heidenheim: „Es scheint die Sonne“

„Irgendeiner hat mich gerade draußen im Interview gefragt, ob es jetzt dunkel wird in Heidenheim?“, erzählte Schmidt in der Pressekonferenz nach dem 0:1 beim FC Augsburgund formulierte in blumigen Worten seine Sichtweise der Situation: „Nein, in Heidenheim scheint die Sonne. Da ist es sehr hell! Und wir haben großen Glauben daran, dass wir die Klasse halten können. Wir sind Aufsteiger!“