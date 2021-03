24. Spieltag : Kein Wunder unter Grammozis für Schalke im Keller-Duell

Gelsenkirchen Kampf und Krampf im Keller-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FSV Mainz 05. Das Spiel Letzter gegen Vorletzter der Fußball-Bundesliga bietet bescheidenes Niveau. Auch unter dem fünften Trainer wartet Schalke auf den zweiten Saisonsieg.

Nachdem die Stimmung auf Schalke zuletzt auf dem Tiefpunkt angekommen war, hatte der 42 Jahre alte Wuppertaler Grammozis nach seinem Einstand in den vergangenen Tagen versucht, noch einmal etwas Zuversicht zu verbreiten und von einer „Initialzündung“ gesprochen. Das Duell des Letzten gegen den Vorletzten galt als allerletzte Chance für Schalke, vielleicht doch noch einmal den Glauben an das Wunder Klassenverbleib zurückzubringen. „Er ist in seiner Ansprache sehr motivierend. Er gibt Feuer mit“, sagte Schalkes verletzter Torhüter Ralf Fährmann in der Pause bei DAZN.