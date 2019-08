RB Leipzig : Kein Transfer, kein neuer Vertrag: Werner wird Sorgenkind

Leipzig Ende der Torflaute und endlich Klarheit über seine Zukunft: Nach zwei Tagen Kurzurlaub beginnt für Timo Werner am Mittwoch so etwas wie die Woche der Wahrheit.

Zum einen würde Werner bei einem gebührenfreien Abgang seinen eigenen Kontostand mit einem satten Handgeld erhöhen können. Zum anderen lockt ihn derzeit wenig aus Leipzig weg. Der Stürmer ist gesetzt, hat in Julian Nagelsmann einen der spannendsten Trainer der Liga und spielt mit Leipzig in der Champions League. Was will man in einer Saison vor einer EM mehr?