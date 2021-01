Niederlage in Berlin : Kein Schimmer Schalke-Hoffnung unter Gross

Niederlage in Berlin

Auch unter Trainer Christian Gross bleibt Schalke erfolglos. Foto: Annegret Hilse/Pool via REUTERS/dpa

Berlin Sieht so ein Retter aus? Christian Gross erweckt bei seinem Debüt für Schalke nicht den Eindruck, dass er das königsblaue Desaster abwenden kann. Sead Kolasinac ist nun der nächste letzte Hoffnungsträger im Revier. Stürmer Mark Uth fällt schon ein vernichtendes Urteil.

Mit seiner für einen Spieler nassforschen Forderung nach personeller Verstärkung beschrieb der Stürmer nach dem 0:3 bei Hertha BSC schonungslos die Krise beim in der Bundesliga 30 Spiele sieglosen Revier-Club.

„Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Wir brauchen Spieler, die uns sofort weiterhelfen können“, forderte Uth. Sonst, so das klare wie ehrliche Urteil, sei man: „Nicht wettbewerbsfähig“! Auch der im kalten Olympiastadion als Wunderheiler ruckzuck entzauberte Trainer Gross gab in der Kakophonie des Untergangs erstaunlich offene Einblicke über die Grenzen seiner miserabel angelaufenen Rettungsmission und pfiff Uth für seine Einmischung in die Personalpolitik des Vereins nicht zurück.