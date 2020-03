BVB-Lizenzspielerchef : Kehl verzichtet wie Watzke auf Teil des Gehalts

Auch Sebastian Kehl verzichtet in der Corona-Krise auf einen Teil seines Gehaltes. Foto: Guido Kirchner/dpa.

Dortmund Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund will wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf einen Teil seines Gehalts verzichten.

„Ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir alle über den Tellerrand schauen, unsere soziale und gesellschaftliche Verantwortung in Zeiten der Coronakrise wahrnehmen“, sagte der einstige Meisterspieler der Borussia in einem Interview der „Welt“. Zuvor hatte Watzke einem Medienbericht zufolge angesichts der Coronakrise mit drohenden Einnahmeverlusten für die Profi-Clubs in Millionenhöhe angeboten, seine Bezüge um ein Drittel zu kürzen.