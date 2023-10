Transfermarkt Kehl über Konkurrenz aus Saudi-Arabien: „Kreativer sein“

Der BVB wolle weiterhin zu den besten Clubs in Europa gehören, auch wenn die Konkurrenz zunehme. „Es gibt neue Player am Markt, wenn man sich alleine unsere Gruppe anschaut, dann hat Newcastle wahnsinnig viel Geld investiert, auch Milan. Paris ohnehin. Wir müssen schon seit langer Zeit mit diesen Herausforderungen umgehen“, sagte Kehl über die Gruppe des Fußball-Bundesligisten in der Champions League. Der BVB habe „Wettbewerbs-Nachteile im Vergleich zu Clubs, hinter denen milliardenschwere Besitzer oder ganze Staaten stehen“. Trotzdem wolle der Verein eine „wichtige Rolle in Europa spielen“.