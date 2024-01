Bundesliga Kehl über Chance auf Sancho-Verbleib: „Nicht groß“

Wie es im Sommer mit Sancho und dem BVB weitergehe, sei offen und werde natürlich auch von den Leistungen des 23-Jährigen in der Fußball-Bundesliga abhängen. „Wenn der Spieler sich so entwickelt, wie wir uns das erhoffen, dann wird es eine Kategorie an Spieler sein, die für Borussia Dortmund in der Größenordnung vermutlich schwer zu realisieren sein wird“, sagte Kehl. Dennoch erhoffe sich der BVB natürlich eine positive Entwicklung Sanchos.