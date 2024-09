Fußball-Bundesliga Kehl prophezeit weiteren Entwicklungssprung bei Adeyemi

Was genau mit ihm in den vergangenen Tagen passiert ist, erklärte der Sprinter recht simpel: „Ich habe nichts verbessert, nur Selbstbewusstsein gekriegt“, sagte Adeyemi. „Im Fußball ist es das wichtigste, was es gibt. Jeder Fußballer gibt da auch recht. Wenn man Angst hat oder zu viel nachdenkt, dann kann man nicht gut spielen.“ Und Adeyemi strotzt aktuell geradezu davor. Das war am Freitag in jedem Moment auf dem Feld und anschließend auch in den Pressegesprächen zu spüren.