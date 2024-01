Bundesliga Kehl fordert Steigerung von Süle: „Mehr erhofft“

„Wir hatten uns natürlich gerade in den letzten Monaten mehr erhofft. Niklas kann mehr, das erwarte ich von ihm auch in den kommenden Monaten“, sagte Kehl. Er habe sehr viele Gespräche mit Süle geführt. „Er ist sehr gewillt, daran zu arbeiten“, sagte er angesprochen auf die immer wieder aufkommende Kritik an Süles Fitnesszustand.