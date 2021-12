Bundesliga-Topspiel : Kehl: Fans für BVB gegen FC Bayern „elementar“

München Borussia Dortmunds Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl hat auf die große Bedeutung von Zuschauern für seine Mannschaft im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München hingewiesen.

„Es ist wichtig, dass wir eine gewisse Atmosphäre haben. Für uns sind diese Fans elementar wichtig, gerade in diesen speziellen Spielen“, sagte Kehl am Donnerstag beim einem Presse-Event des Pay-TV-Senders Sky, der das Spitzenspiel im Dortmunder Stadion am Samstagabend (18.30 Uhr) live überträgt. Man habe nach der Rückkehr der Fans in dieser Saison kein Heimspiel verloren, betonte Kehl. Es gab vielmehr sieben Siege.