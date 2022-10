Bundesliga : Kehl: BVB-Anspruch und Wirklichkeit „deutlich auseinander“

Dortmund Sportchef Sebastian Kehl hat nach der unnötigen 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund beim 1. FC Köln deutliche Kritik an der Mannschaft geäußert.

„Wenn wir uns so anstellen wie in der zweiten Halbzeit, klaffen Anspruch und Wirklichkeit deutlich auseinander“, sagte Kehl den „Ruhr Nachrichten“ vor den wegweisenden Spielen in der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch und in der Liga gegen den FC Bayern München am Samstag. „Wir sind sorglos mit der Situation umgegangen und haben Köln eingeladen, ins Spiel zurückzukommen“, mahnte Kehl. Zur Pause in Köln hatte der BVB noch mit 1:0 geführt.