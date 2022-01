Borussia Mönchengladbach : Keeper Sommer nimmt Hütter in Schutz: Arbeiten gern mit ihm

Keeper Sommer nimmt Hütter in Schutz: Arbeiten gern mit ihm

Gladbach-Trainer Adi Hütter hat in Torwart Yann Sommer (r) einen Fürsprecher. Foto: Andreas Gora/dpa

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer hat Trainer Adi Hütter trotz der schwachen Hinrunde in Schutz genommen.

Das große Problem der Borussia sei die fehlende Konstanz. „Das begleitet uns seit ein, zwei Jahren. Wir schaffen es nicht, an einem schlechten Tag trotzdem Punkte einzufahren. Dann sind wir nicht mal Mittelmaß, dann sind wir einfach zu schlecht“, monierte der 33-Jährige. Vor dem Rückrundenauftakt am Freitag in München liegt die Borussia mit 19 Punkten nur auf dem 14. Platz.