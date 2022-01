20. Spieltag : Kaum Trost nach Pokal-Aus: Köln nur 2:2 gegen VfL Bochum

Bochum Über den Punkt kann Köln noch froh sein. Gegner und Gastgeber Bochum bestimmte das Abendspiel der Bundesliga, geriet zwischenzeitig aber sogar in Rückstand.

Zwar blieb das Team auch im fünften Auswärtsspiel in Serie ohne Niederlage, verpasste aber trotz zwischenzeitlicher 2:1-Halbzeitführung durch Tore von Timo Hübers (36.) und Anthony Modeste (45.) eine größere Annäherung an die Europacup-Plätze. Vor 750 Zuschauern im Vonovia Ruhrstadion sorgten die Bochumer Torschützen Gerit Holtmann (25.) und Takuma Asano (70.) für das verdiente Remis des Aufsteigers.

Als Konsequenz auf den dürftigen Auftritt gegen den HSV hatte der Kölner Coach Baumgart sein Team radikal umgebaut und gleich sechs neue Profis in die Startelf berufen. Wirklich sattelfest wirkte der FC jedoch nach dieser Maßnahme zunächst nicht. Denn die Bochumer, die nach dem Achtelfinal-Erfolg im Pokal über Mainz im Gegensatz zu den Gästen mit Rückenwind in die Partie starteten, waren schon früh dem 1:0 nahe. Doch der Schuss von Milos Pantovic (6.), der sich nach diversen sehenswerten Treffern zuletzt den Ruf als Kunstschütze erworben hat, wurde in höchster Not von der FC-Abwehr geblockt.