Fußball-Bundesliga Kanes gutes Gefühl: „Team ist hungrig, Trainer ist hungrig“

Kane will sich trotz seines Alters auch unter Kompany weiter entwickeln. „Ich gehe in jede Saison mit dem Ziel, Dinge zu verbessern“, sagte er: „Wenn ein neuer Coach kommt, braucht es aber Zeit, zu verstehen, was er möchte, wie er meine Rolle sieht im Team.“ Sein Ziel sei es, der Mannschaft „weiter mit meinen Toren zu helfen“. Im zweiten Jahr in München will Kane mit dem FC Bayern Titel gewinnen.