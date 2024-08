Fußball-Bundesliga Kane nimmt Vorbereitung beim FC Bayern auf

EM-Finalist Harry Kane und Alphonso Davies haben beim FC Bayern die Vorbereitung aufgenommen. Wie die Münchner mitteilten, absolvierten der Stürmer und der Außenverteidiger nach der Rückkehr aus dem Urlaub zunächst am Morgen die obligatorische medizinische Untersuchung. Am Nachmittag stand dann die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. In den kommenden Tagen werden der Engländer Kane und Davies aus Kanada auch wieder ins Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters einsteigen.