Fußball-Bundesliga Kane lobt starken Olise: „Genießt seinen Fußball“

Mit seiner Geschwindigkeit und seinen Dribblings stellte Olise die Bremer immer wieder vor riesige Probleme. „Er hat eine tolle Mentalität, will sich immer verbessern, will immer mehr Tore und Assists. Das ist eine tolle Einstellung. Denn du musst hungrig sein, um dich zu entwickeln. Und genau das ist er“, lobte Kane den in London geborenen Olise.