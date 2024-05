33. Spieltag Kampf um Platz zwei: VfB Stuttgart überholt die Bayern

Für den VfB war es dagegen der 22. Saisonsieg - das bedeutet Vereinsrekord in der Bundesliga. Die Bayern können aber am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg noch zurückschlagen. Vizemeister zu werden, ist darum noch interessant, weil Platz zwei zur Teilnahme am Supercup gegen Bayer Leverkusen berechtigen würde, wenn der deutsche Meister am 25. Mai in Berlin als haushoher Favorit auch das DFB-Pokal-Endspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gewinnen sollte.