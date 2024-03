Bundesliga Kampf der Ex-Clubs: Kovac glaubt nicht an Bayern-Comeback

Niko Kovac glaubt im Meister-Duell seiner Ex-Clubs fest an Bayer Leverkusen. Auf die Frage, ob der FC Bayern die Leverkusener bei aktuell zehn Punkten Rückstand noch einholen könne, sagte der Wolfsburger Fußballtrainer nach dem 0:2 bei Bayer 04: „Ich glaube nicht. Sollten in Leverkusen alle gesund bleiben, kann ich mir das nicht vorstellen. Die spielen so gut, sie haben so tolle Spieler, das Tor gegen uns von Florian Wirtz war wieder so sensationell.“ Kovac spielte von 1996 bis 1999 für Leverkusen und von 2001 bis 2003 für den FC Bayern. Von Sommer 2018 bis November 2019 war er zudem Cheftrainer in München.