Bundesliga : Kaltschnäuzig und fit: Werders Füllkrug und der Traum-Start

Bochum Wirklich herausheben wollte Ole Werner seinen Topstürmer Niclas Füllkrug als Mann des Spiels nicht. Trotz der fünf Saisontreffer des Angreifers und des entscheidenden Doppelpacks zum 2:0-Sieg beim VfL Bochum sprach Werder Bremens Trainer lieber über die Teamleistung.

Zudem blieb der kopfball- und spielstarke Mittelstürmer jetzt schon länger von schwereren Verletzungen verschont. In der vergangenen Spielzeit machte er in der 2. Bundesliga 33 Spiele und traf 19-mal, diese Saison stand er ebenfalls immer in der Startelf. Für Füllkrug, der in seiner Karriere immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, ist das nicht selbstverständlich.