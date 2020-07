Transfermarkt : Kalou wechselt von Hertha BSC zu Botafogo Rio de Janeiro

Salomon Kalou setzt seine Fußball-Karriere in Brasilien fort. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin Salomon Kalou setzt seine Fußball-Laufbahn nach dem unrühmlichen Aus beim Bundesligisten Hertha BSC bei Botafogo Rio de Janeiro in Brasilien fort. Der Club bestätigte die Verpflichtung, über die brasilianische Medien bereits spekuliert hatten, bei Twitter.

Der 34 Jahre alte Ivorer schließt sich Botafogo für 18 Monate an und erhält einen Vertrag bis Ende 2021. Kalous Kontrakt in Berlin war Ende Juni ausgelaufen. Zuvor hatte der Stürmer seit 2014 für den Hauptstadtclub in 173 Spielen 53 Tore erzielt.