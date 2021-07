Transfermarkt : Kalajdzic schließt weder VfB-Abschied noch Verlängerung aus

Kitzbühel Stürmer Sasa Kalajdzic hat eine Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart nicht ausgeschlossen.

Auch ein Abschied in diesem Sommer scheint möglich. „Aber es müsste was kommen, was einfach passen würde, und dann schauen wir weiter“, sagte der Nationalspieler. „Wenn es etwas gibt, das mich wirklich beeindruckt, wo ich sage, das möchte ich machen, dann mach ich das auch.“ Aber derzeit liege ihm nichts vor. „Ich bin entspannt“, sagte Kalajdzic. Zuletzt gab es unter anderem Gerüchte um ein Interesse von Champions-League-Sieger FC Chelsea an dem umworbenen Profi.