Bayern München : Kahn zu Neuer: „Absolut überzeugt“, dass er 40 Jahre knackt

München Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern München traut Manuel Neuer zu, dass dieser noch eine lange Karriere vor sich hat und die Altersgrenze von 40 Jahren knackt.

„Da bin ich absolut überzeugt, weil ich glaube, Manuel bricht alle Rekorde und lässt nichts mehr für mich übrig“, sagte der langjährige frühere Weltklassetorhüter Kahn. „Er ist wie Bayern München so ist, was Titel, was persönliche Auszeichnungen und Rekorde anbelangt. Er ist sehr, sehr gefräßig und zeigt keine Ermüdungserscheinungen.“