Bayern München : Kahn zu Boateng-Zukunft: „Wissen, was wir an ihm haben“

Kahn zu Boateng-Zukunft: „Wissen, was wir an ihm haben“

München Der künftige Vorstandschef Oliver Kahn (51) hält einen Verbleib von Jérôme Boateng beim FC Bayern München für möglich.

„Natürlich sind wir in Kontakt mit Jérôme. Wir wissen, was er geleistet hat und was er in der Lage ist, zu leisten“, sagte Kahn am Mittwochabend im TV-Sender Sky und kündigte an, „zum gegebenen Zeitpunkt Gespräche zu führen und zu einer fairen Lösung zu kommen“. Der Vertrag des Verteidigers läuft im kommenden Sommer aus.