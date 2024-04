Fußball Kahn und Hoeneß werden sicher „an einem Tisch sitzen“

Oliver Kahn hatte seit seiner Entlassung beim FC Bayern München nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu Uli Hoeneß. In einem Interview der „Sport Bild“ gab sich der ehemalige Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters aber versöhnlich - ein normales Verhältnis zum Ehrenpräsidenten halte er für möglich. „Die vielen positiven Momente und große Emotionen, die ich mit dem FC Bayern in 18 Jahren erlebt habe, überwiegen bei Weitem die negativen“, sagte Kahn. „Uli Hoeneß und ich werden sicher irgendwann wieder an einem Tisch sitzen und miteinander sprechen.“