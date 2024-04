Bundesliga Kahn über zweite Bayern-Chance für Nagelsmann: Warum nicht?

„Es sagt viel aus, wenn einer der begehrtesten Trainer in Europa, der in Paris ein mit schwierigen Stars besetztes Team ins Champions-League-Finale geführt hat und mit Chelsea die Champions League gewonnen hat, in München mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat“, sagte Kahn über Tuchel. Die Münchner wurden am vergangenen Wochenende nach elf Meisterschaften am Stück vorzeitig von Bayer Leverkusen entthront.