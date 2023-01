Bundesliga : Kahn über Spannung: Lasst uns verschiedene Ideen diskutieren

München Spannung im Meisterkampf? Davon war in den vergangenen Jahren wenig bis gar nichts zu spüren. Der FC Bayern weist auf seinen Maßstab hin - und ist offen für Diskussionen.

Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern hat angeregt, sich mit Ideen für mehr Spannung in der Fußball-Bundesliga auseinanderzusetzen.

„Wir haben uns immer offen gezeigt, lasst uns über unterschiedliche Dinge diskutieren, über das Format diskutieren, lasst uns über all das diskutieren, was man auch möglicherweise ändern oder anpassen kann“, sagte Kahn. „Das heißt nicht, dass wir das befürworten, ich habe nur gesagt, lasst uns durchaus diskutieren, auch was 50+1 anbelangt. Da gibt es viele Stellschrauben und Variablen, über die man diskutieren kann.“