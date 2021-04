Bundesliga : Kahn: Flick „voll auf den FC Bayern München fokussiert“

Münchens Vorstandsmitglied Oliver Kahn vor dem Spiel in der Red Bull Arena. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig Der designierte Bayern-Chef Oliver Kahn hat Aussagen zur Zukunft von Trainer Hansi Flick über die aktuelle Saison hinaus vermieden.

„Ich habe in den vergangenen Wochen das eine oder andere Gespräch mit Hansi gehabt und konnte in diesen Gesprächen nicht feststellen, dass er da große Tendenzen hat, was die Nationalmannschaft anbelangt“, sagte Kahn vor dem Bundesliga-Spitzenspiel der Münchner bei RB Leipzig bei Sky. „Er ist voll auf den FC Bayern München fokussiert.“