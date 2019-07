Neuzugang : Kabak: Große Ziele für sich und Schalke

Gelsenkirchen Ozan Kabak hat nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 mit sich und seinem neuen Club viel vor.

Der Vizemeister des Jahres 2018 und Fast-Absteiger der Vorsaison hatte Kabak für die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger Stuttgart verpflichtet. Am Abwehrspieler sollen auch andere europäische Clubs interessiert gewesen sein. „Ich wollte auf jeden Fall in die Bundesliga und ich will auch spielen“, begründete Kabak seine Entscheidung für den Bundesliga-14. der Vorsaison.