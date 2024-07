Bundesliga Jurásek bleibt in Hoffenheim

„David ist ein dynamischer und offensivstarker Außenverteidiger, der es zudem versteht, zuverlässig zu verteidigen. Seine herausragenden Leistungen in Topspielen, wie zum Beispiel bei unserem Auswärtsspiel in Leverkusen, sind dafür wunderbare Beispiele und lassen uns sehr optimistisch in die nächste Saison gehen“, sagte Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen.