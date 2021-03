Wolfsburger Leistungsträger : Jubel und Frust bei VfL-Duo Arnold und Weghorst

Maximillian Arnold jubelt über das 1:0 in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen Maximilian Arnold und Wout Weghorst zählen in Wolfsburg zu den ganz großen Leistungsträgern. Mit dem VfL sind sie nach dem 2:1 gegen Bremen weiter auf dem Weg in die Champions League. Ungetrübte Freude herrscht trotzdem nicht.

Rein sportlich betrachtet ist die Fußball-Welt in Wolfsburg gerade ziemlich perfekt. Der VfL eilt von Sieg zu Sieg und strebt mit Macht in Richtung Champions League.

Riesigen Anteil am beeindruckenden Aufschwung des Volkswagen-Clubs haben Mittelfeldmotor Maximilian Arnold und Torjäger Wout Weghorst. Doch die beiden haben auch ein Problem: Ihre Top-Leistungen werden von den Nationaltrainern ihrer Heimatländer nicht so geschätzt wie gewünscht. In die Freude über den Erfolg im Verein mischt sich bei ihnen daher auch Frust.