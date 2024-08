Fußball Jonas Hofmann erwägt Trainerausbildung

Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die EM nominierte Hofmann kann sich auch ein Engagement bei unterklassigen Vereinen vorstellen: „Ich gucke auch ab und zu einem Kumpel in der Landesliga oder Verbandsoberliga zu. Manchmal denke ich: Wenn ihr jetzt das oder das machen würdet, hätte das so einen großen Einfluss auf euer Spiel. Vielleicht würde ich also doch gerne Trainer werden. Die Frage ist dann, ob das auf Top-Niveau sein muss, oder weiter unten, bei einem Dorfverein, vielleicht bei einer Jugendmannschaft.“