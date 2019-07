Schalke-Sportvorstand : Jochen Schneider über Torhüter Nübel: „Schließe Wechsel aus“

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat den von anderen Clubs umworbenen Schlussmann Alexander Nübel für unverkäuflich erklärt. „Er wird auf jeden Fall in dieser Saison beim FC Schalke spielen. Einen Wechsel schließe ich aus“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Selbst einen Transfer im kommenden Winter schloss Schneider aus: „Gute Spieler wechseln nicht im Januar.“ Nübel stieg am Dienstag in die Vorbereitung ein, weil er nach dem zweiten Platz mit dem deutschen U21-Team bei der EM Sonderurlaub erhalten hatte.

Selbst der wohl auch als möglicher Nübel-Ersatz verpflichtete Markus Schubert würde einen Verbleib seines Konkurrenten begrüßen. „Ich möchte gern mit Alexander zusammenarbeiten“, sagte der 21 Jahre alte ehemalige Dresdner. Schubert hatte Angebote anderer Clubs ausgeschlagen: „Ich habe mich für Schalke entschieden, weil ich hier eine Perspektive habe“, sagte er vor der Abreise des Teams in ein dreitägiges Trainingslager nach Herzlake. Zum Abschluss steht am Freitag ein Test gegen Norwich City an. Nübel-Vorgänger Ralf Fährmann war vor wenigen Tagen zum Aufsteiger in die Premier League gewechselt.