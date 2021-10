8. Spieltag : Jeongs Premierentor in Freiburg - Streich weiter unbesiegt

Freiburg Der SC Freiburg überrascht auch im neuen Stadion positiv und lässt sich vom Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig nicht bezwingen. Am Ende sind die Badener sogar näher am Sieg. Das Spiel wird von einem Vorfall auf der Tribüne überschattet.

Abgesehen von diesem Vorfall zog der 56-Jährige am Samstag ein positives Fazit: „Wenn man sich vorstellt, dass noch mal 15.000 mehr da sein können, dann ist es natürlich toll. Aber die Mannschaft spielt natürlich im Moment auch in einer Art und Weise, wo du auch mitgerissen wirst“, sagte Streich.

Woo-yeong Jeong hatte zuvor mit dem Ausgleich (64. Minute) per Kopfball das erste Tor in der neuen Heimspielstätte erzielt, das Überraschungsteam vor der ersten Saisonniederlage bewahrt und dem Vizemeister den nächsten kleinen Dämpfer verpasst. „Die zweite Halbzeit war herausragend“, meinte Streich: „Nach der zweiten Halbzeit kannst du auch gewinnen, besser kannst du nicht spielen.“

Emil Forsberg hatte mit einem verwandelten Strafstoß (32.) in der ersten Hälfte unter lauten Pfiffen der Freiburger Fans für die Gäste-Führung gesorgt. RB verpasste es, sich mit einem Erfolg auf das erste von zwei Champions-League-Duellen mit Frankreichs Starensemble Paris Saint-Germain am Dienstag einzustimmen. In der Bundesliga-Tabelle hinkt RB seinen Ansprüchen hinterher und bleibt im Tabellen-Mittelfeld fünf Punkte hinter den Breisgauern. Die Unterstützung im Verein für ihn sei dennoch „sehr, sehr stark“, sagte RB-Trainer Jesse Marsch: „Wir verstehen, dass es ein schwerer Moment für uns ist“, meinte er: „Wir sind unzufrieden mit der zweiten Halbzeit. Wir haben nicht gut genug gespielt.“

Freiburg ist mit 16 Punkten als Tabellen-Vierter so erfolgreich in die Saison gestartet wie nie. „Es fühlt sich gut an. Das 1:1 ist schon ein gerechtes Ergebnis“, meinte Sportvorstand Jochen Saier bei Sky. Dabei hätte sogar noch mehr herausspringen können: Mittelfeldspieler Nicolas Höfler hätte den SC kurz vor Schluss fast noch zum Sieg geführt, traf aber nur den Pfosten. Auch Lucas Höler hatte in der Endphase noch per Kopfball eine große Möglichkeit, scheiterte aber an RB-Keeper Peter Gulacsi. „Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen“, sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter, sprach aber von einem „gelungenen Einstand“ im neuen Stadion.