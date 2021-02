Hertha-Aufsichtsrat : Jens Lehmann: Mehr Dankbarkeit für Investor Windhorst

Berlin Aufsichtsrat Jens Lehmann hat bei Hertha BSC einen besseren Teamgeist und mehr Wertschätzung für Geldgeber Lars Windhorst angemahnt.

Perspektivisch müsse man an den großen Zielen festhalten. „Berlin ist nun mal die größte deutsche Stadt. Ich finde die Vision nach wie vor gut. Es ist ein bisschen holprig geworden. Wir haben uns das Ziel gesetzt, in der nächsten Saison in Europa zu spielen, es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber trotzdem muss man an Visionen festhalten“, sagte Lehmann zur Situation beim Tabellen-15.