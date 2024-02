Bundesliga Investoren-Einstieg ohne Protest: Werder-Modell als Vorbild?

Auch Werder prüfte in einem langwierigen Prozess noch andere Möglichkeiten. „Gibt es einen US-Investor? Oder gibt es Möglichkeiten, an die Börse zu gehen?“, sagte Ohlmeyer. Das Investoren-Interesse an europäischen Fußballs-Clubs ist groß, aber auch stark renditeorientiert. Deshalb stand bei Werder am Ende das Ziel, „lokale Partner zu finden, die bereit sind, rote Linien einzuhalten und auf eine Rendite zu verzichten. Wenn das gegeben ist, dann sehe ich schon Möglichkeiten für andere Vereine, dieses Modell zu replizieren.“