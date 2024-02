Bundesliga Investoren-Debatte: Eintracht-Boss wettert gegen Heuchelei

Hellmann kritisierte eine „gewisse Scheinheiligkeit“. Als Beispiel nannte er die Protestaktion beim Zweitligaspiel Hertha BSC gegen Hamburger SV. „Ich bin erstaunt, dass ausgerechnet bei einem Club Tennisbälle fliegen, der hart am Wind segelt, was das Thema 50+1 angeht“, sagte Hellmann, der im vergangenen Jahr interimsmäßig Geschäftsführer der DFL gewesen ist. Die 50+1-Regel gibt im Kern vor, dass Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen können.